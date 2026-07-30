Bokaro News: सदर अस्पताल की बदहाली उजागर: गंदे बेड, कूड़े का अंबार और बंद पड़ा पीआईसीयू वार्ड

Bokaro News: सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, गंदगी और अव्यवस्था से मरीज परेशानसदर अस्पताल की बदहाली उजागर: गंदे बेड, कूड़े का अंबार और बंद पड़ा पीआईसीयू वार्डसदर अस

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थान सदर अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में गंदे बेडशीट, परिसर में फैली गंदगी और बच्चों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों और उनके परिजनों में नाराजगी है। गुरुवार को अस्पताल की पड़ताल में कई गंभीर खामियां सामने आईं। वार्ड में भर्ती मरीजों ने आरोप लगाया कि बेड की चादरें पांच से छह दिनों तक नहीं बदली जाती हैं। गोमिया के खेतको निवासी सुजल कुमार नायक ने बताया कि शनिवार से भर्ती होने के बावजूद उनकी चादर एक बार भी नहीं बदली गई। मांगने पर चादर उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। कई मरीजों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें घर से चादर मंगवाकर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। मरीजों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर नियमित रूप से राउंड नहीं करते और कई दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं।

वार्ड के बाहर गंदगी, बदबू और संक्रमण का खतरा अस्पताल परिसर और वार्डों के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू मरीजों और उनके परिजनों को परेशान कर रही है। दिनभर मक्खियों की भरमार रहती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। गंदगी के कारण आवारा कुत्तों का भी जमावड़ा लगा रहता है और कई बार वे वार्ड तक पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल की व्यवस्था की निगरानी के लिए चार अस्पताल प्रबंधक तैनात हैं, इसके बावजूद सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। अस्पताल में बच्चों के लिए अलग वार्ड की सुविधा अब तक शुरू नहीं हो सकी है। कोरोना काल में बच्चों के उपचार के लिए 10 ऑक्सीजनयुक्त बेड और वेंटिलेटर से लैस पीआईसीयू वार्ड का विस्तार किया गया था, लेकिन वर्षों बाद भी यह चालू नहीं हो पाया है। नतीजतन छोटे बच्चों को वयस्क मरीजों के साथ रखना पड़ रहा है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रबंधन का दावा: रोज बदलती है चादर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एन.पी. सिंह ने मरीजों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बेडशीट रोजाना बदली जाती है और अस्पताल में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पीआईसीयू वार्ड को जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए जिला प्रशासन का भी दबाव है।