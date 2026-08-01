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Bokaro News: सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की 16 घंटे में मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की 16 घंटे में मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोपसदर अस्पताल में भर्ती मरीज की 16 घंटे में मौत, परिजनों ने लगा

Bokaro News: सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की 16 घंटे में मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज की इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रातभर मरीज दर्द से तड़पता रहा, लेकिन कोई चिकित्सक उसे देखने नहीं पहुंचा। मृतक की पहचान जरीडीह प्रखंड के जागासोर निवासी सुशील महली (66) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार उन्हें पेट दर्द, उल्टी और पेशाब संबंधी परेशानी होने पर गुरुवार रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती होने के करीब 16 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर 2:15 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक की बहू अंजू देवी ने आरोप लगाया कि उनके ससुर पूरी रात दर्द और बेचैनी से कराहते रहे, लेकिन किसी डॉक्टर ने उनकी जांच नहीं की।

उन्होंने कहा कि नर्सें देखभाल कर रही थीं, लेकिन हालत बिगड़ने पर भी चिकित्सक वार्ड में नहीं पहुंचे। परिजनों ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर करने की मांग भी की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अंजू देवी का आरोप है कि नर्सों ने आश्वासन दिया था कि मरीज को सलाइन चढ़ाई जा रही है और वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। इधर, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एन.पी. सिंह ने कहा कि वार्ड में मरीज की मौत की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। उन्होंने बताया कि अस्पताल के फिजियोथैरेपिस्ट की मौत के मामले में प्रशासनिक और चिकित्सकीय टीम गुरुवार रात से ही व्यस्त थी। मामले की जानकारी मिलने पर आवश्यक जांच की जाएगी।

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