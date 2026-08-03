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Bokaro News: चास में पतंजलि योग शिविर केन्द्र का 22वां स्थापना दिवस मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पतंजलि योग शिविर केन्द्र का 22वां स्थापना दिवस चास में मनाया गया। सांसद ढुल्लू महतो ने योग को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। योग प्रशिक्षक विजय कुमार ने 22 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। योग साधकों ने विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। पार्वती चरण महतो ने योग को निरोग रहने का मंत्र बताया।

Bokaro News: चास में पतंजलि योग शिविर केन्द्र का 22वां स्थापना दिवस मना

Bokaro News: चास। चास स्थित रामरूद्रा हाई स्कूल परिसर के समीप संचालित पतंजलि योग शिविर केन्द्र का 22वां स्थापना दिवस रविवार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए।

योग का महत्व

इस अवसर पर केन्द्र के योग प्रशिक्षक विजय कुमार ने केन्द्र की 22 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि योग शिविर के माध्यम से हजारों लोगों को नियमित योगाभ्यास कराकर स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया गया है। सांसद ढुल्लू महतो ने योग को निरोग रहने का सबसे प्रभावी मंत्र बताते हुए कहा कि नियमित योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उन्होंने लोगों से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान किया।

योग साधकों का प्रदर्शन

मौके पर पार्वती चरण महतो ने कहा कि योग से ही निरोग रहा जा सकता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र होने के बावजूद योग ही फिट बनाए रखने में सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि जब से योग कर रहा हुं तब से किसी प्रकार की अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत नही पड़ी है। कार्यक्रम में योग साधकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का प्रदर्शन किया। अंत में अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया तथा केन्द्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। अवसर पर नरेश प्रसाद, नंदलाल वर्णवाल, दिलीप वर्णवाल, अशोक कुमार, राधेश्याम, सुरेन्द्र वर्णवाल, माला देवी, पुष्पा देवी, कल्याणी सहित अन्य शामिल रहे।

सामान्य प्रश्न

पतंजलि योग शिविर केन्द्र का स्थापना दिवस कब मनाया गया?
पतंजलि योग शिविर केन्द्र का 22वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया।
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