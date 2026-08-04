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Bokaro News: चंद्रपुरा व तेलो में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास चंद्रपुरा ने स्वामी बालकृष्ण की जयंती जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों और स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा की गई। पौधरोपण के साथ औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। कई सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

Bokaro News: चंद्रपुरा व तेलो में मनाया गया जड़ी बूटी दिवस

Bokaro News: पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान न्यास चंद्रपुरा प्रखंड इकाई ने मंगलवार को योग केंद्र चंद्रपुरा में जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद की अध्यक्षता में स्वामी बालकृष्ण की जयंती जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाई। श्यामदेव ने कहा कि स्वामी बालकृष्ण जड़ी बूटी के विशेषज्ञ हैं। देश-विदेश में इस पर रिचर्स किया है। जड़ी बूटी से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और नीम आदि औषधीय गुणों की जानकारी दी गई। अनिता कुमारी, कंचन शरण, सारिका, किरण गुप्ता, संजय गुप्ता, सुभाष वर्णवाल, संध्या, सुजाता, बबीता, सुषमा, सरस्वती सोनी, सरिता जायसवाल आदि थे। वहीं तेलो में जिला कोषाध्यक्ष कमल महतो के नेतृत्व में जड़ी बूटी दिवस मना।

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पौधरोपण के साथ-साथ औषधीय पौधे का वितरण भी किया गया। यहां मुख्य रूप से तोपचांची के प्रखंड प्रभारी महेश्वर महतो ने जड़ी बूटी के महत्ता पर प्रकाश डाला। ईश्वर महतो, योगेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार, मुरली मनोहर जोशी, सुरेश, किशोर कुमार सहित तेलो पतंजलि परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।

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