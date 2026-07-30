Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरापंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरापंचायती राज योजनाओं की

Bokaro News: पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरा

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त अजय नाथ झा ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम तथा जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता हरि दास उपस्थित थे।

बैठक का उद्देश्य

बैठक में उपायुक्त ने पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सबकी योजना-सबका विकास अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), बीआरजीएफ, 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग, ऑनलाइन ऑडिट और ई-ट्रेजरी ऑनबोर्डिंग की अद्यतन जानकारी दी। बताया गया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित एलएसडीजी थीम की प्रविष्टि निर्णय पोर्टल पर शत-प्रतिशत पूरी कर ली गई है।

ऑनलाइन ऑडिट की प्रगति

साथ ही ई-ग्राम स्वराज, जीपीडीपी एवं निर्णय पोर्टल संचालन के लिए वीएलई का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की सभी नौ पंचायत समितियों और 249 ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित 56 पंचायतों में से 54 में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जबकि दो पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में एलईडी लाइट से संबंधित लंबित भुगतान समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

सामान्य प्रश्न

बैठक में किसने भाग लिया?
बैठक में उपायुक्त अजय नाथ झा, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम और जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता हरि दास उपस्थित थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Panchayati Raj Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।