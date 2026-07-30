Bokaro News: पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरा
Bokaro News: पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरापंचायती राज योजनाओं की समीक्षा, सभी पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट पूरापंचायती राज योजनाओं की
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त अजय नाथ झा ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम तथा जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता हरि दास उपस्थित थे।
बैठक का उद्देश्य
बैठक में उपायुक्त ने पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सबकी योजना-सबका विकास अभियान, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), बीआरजीएफ, 13वें, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग, ऑनलाइन ऑडिट और ई-ट्रेजरी ऑनबोर्डिंग की अद्यतन जानकारी दी। बताया गया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा चयनित एलएसडीजी थीम की प्रविष्टि निर्णय पोर्टल पर शत-प्रतिशत पूरी कर ली गई है।
ऑनलाइन ऑडिट की प्रगति
साथ ही ई-ग्राम स्वराज, जीपीडीपी एवं निर्णय पोर्टल संचालन के लिए वीएलई का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की सभी नौ पंचायत समितियों और 249 ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित 56 पंचायतों में से 54 में पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित हो चुके हैं, जबकि दो पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में एलईडी लाइट से संबंधित लंबित भुगतान समेत अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
सामान्य प्रश्न
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