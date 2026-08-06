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Bokaro News: चंदनकियारी मुख्य चौक पर बह रहा नाली का गंदा पानी,लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: चंदनकियारी मुख्य चौक पर बह रहा नाली का गंदा पानी,लोग परेशान

Bokaro News: सुभाष चौक से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पर जल निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण होने के बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मार्ग पर बजरंगबली मंदिर, बाजार शिव मंदिर, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और मनसा मंदिर स्थित हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को पूजा की सामग्री और थाली लेकर गंदे पानी व कीचड़ से होकर मंदिर जाना पड़ रहा है। सड़क पर जमा दूषित पानी से बदबू फैल रही है तथा मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है।

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वहीं दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए यह मार्ग जोखिम भरा बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं। सुभाष चौक के निवासियों और श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा पथ प्रमंडल विभाग से अविलंब नालियों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।

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