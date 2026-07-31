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Bokaro News: 13–14 माह से मानदेय लंबित, उपायुक्त से लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो। विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर सहायक एवं एमटीएस कर्मियों ने 13-14 माह से लंबित मानदेय भुगतान के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान नहीं हो रहा है और इससे आर्थिक संकट पैदा हो गया है।

Bokaro News: 13–14 माह से मानदेय लंबित, उपायुक्त से लगाई गुहार

Bokaro News: बोकारो। जिले के विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर सहायक एवं एमटीएस कर्मियों ने 13-14 माह से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की है। कर्मियों ने बताया कि वे वर्ष 2009, 2012, 2015, 2017 और 2020 से विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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आवश्यक जानकारी

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2022 से ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर उनकी सेवाएं आउटसोर्सिंग एजेंसी एम/एस रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रांची के माध्यम से ली जा रही हैं। सरकार द्वारा मानदेय भुगतान के लिए आवंटन निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि होने के बावजूद आवंटन में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया। इसके कारण भुगतान में लगातार समस्या उत्पन्न हो रही है।

कर्मियों की समस्याएँ

कर्मियों का आरोप है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी बढ़ी हुई दर के अनुसार भुगतान का विपत्र प्रस्तुत करती है, जबकि उपलब्ध सरकारी राशि से जीएसटी और सर्विस चार्ज का भी भुगतान करना पड़ता है। इससे वास्तविक मानदेय के लिए पर्याप्त राशि नहीं बचती और भुगतान लंबित रह जाता है। कर्मियों ने कहा कि 13-14 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, इलाज, राशन और अन्य आवश्यक खर्चों का बोझ बढ़ गया है तथा कई कर्मी कर्ज में डूब गए हैं।

उपायुक्त से अपील

उन्होंने उपायुक्त से ग्रामीण विकास विभाग के समक्ष मामला उठाकर लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिले के सभी प्रखंडों के दर्जनों कंप्यूटर सहायक और एमटीएस कर्मी शामिल थे।

प्रश्नोत्तरी

कर्मियों ने किसको ज्ञापन सौंपा?
कर्मियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
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