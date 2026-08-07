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Bokaro News: चास कृषि बाजार समिति में चोरों का आतंक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चास कृषि बाजार समिति में चोरी की लगातार घटनाओं से दुकानदारों में डर का माहौल है। चोरों ने हाल ही में दुकान संख्या 43 से 10,000 रुपये चोरी किए। इससे पहले दुकान संख्या 49 में भी चोरी हुई थी। दुकानदारों ने सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया और प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।

Bokaro News: चास कृषि बाजार समिति में चोरों का आतंक

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास थाना क्षेत्र स्थित कृषि बाजार समिति में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। बीती रात चोरों ने दुकान संख्या 43 की पीछे लगी ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 10 हजार रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए। इससे पहले भी दुकान संख्या 49 में ग्रिल काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें सामान समेत 10 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति चोरी हुई थी। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर दुकानदारों ने बाजार समिति प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि पहले बाजार समिति में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, लेकिन उन्हें हटा दिए जाने के बाद चोर बेखौफ होकर वारदात कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बाजार समिति दुकानदार संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गार्ड की तैनाती और चोरी की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

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