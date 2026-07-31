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Bokaro News: कदमाडीह में नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन, तीन दिन बाद बहाल हुई बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: कदमाडीह में नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन, तीन दिन बाद बहाल हुई बिजली

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड की चरगी पंचायत अंतर्गत आदिवासी बहुल कदमा डीह गांव में गुरुवार को नए विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन झामुमो के केंद्रीय सदस्य एवं राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुज चित्रगुप्त महतो ने फीता काटकर किया। ट्रांसफार्मर के उद्घाटन के साथ ही कदमा डीह टोला में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। बिजली बहाल होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और इसके लिए मंत्री योगेंद्र प्रसाद के प्रति आभार जताया। बताया गया कि विगत तीन दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

उद्घाटन कार्यक्रम से पूर्व ग्रामीणों ने चित्रगुप्त महतो का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित एवं बेहतर समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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