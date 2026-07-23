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Bokaro News: डीपीएस बोकारो में छात्र परिषद का अलंकरण समारोह संपन्न, नए पदाधिकारियों ने ली पद की शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि।विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से डीपीएस बोकारो के नए छात्र परिषद का बैज

Bokaro News: डीपीएस बोकारो में छात्र परिषद का अलंकरण समारोह संपन्न, नए पदाधिकारियों ने ली पद की शपथ

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से डीपीएस बोकारो के नए छात्र परिषद का बैज अलंकरण समारोह गुरुवार को विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तरी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, बोकारो जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शैलेंद्र कुमार सिन्हा थे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के बाल स्केटरों द्वारा मुख्य अतिथि के अनूठे स्वागत से हुई। इसके बाद नवगठित छात्र परिषद के सदस्य मार्च पास्ट करते हुए मंच तक पहुंचे। मुख्य अतिथि ने परिषद के पदाधिकारियों को सैश पहनाकर तथा बैज अलंकृत कर उनके दायित्वों का औपचारिक हस्तांतरण किया।इस

अवसर पर आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि छात्र परिषद केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के बल पर अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए.एस. गंगवार ने कहा कि छात्र परिषद का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना है। हेड बॉय के रूप में ईशान अश्विन, सफल तथा हेड गर्ल के रूप में अनुष्का आर्या और स्वर्णिम को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं सुवर्ण अग्रवाल, आर्या झा, अन्वेषा शर्मा सहित अन्य छात्र-छात्राओं को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया।

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