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Bokaro News: सुधीर बने आजसू पार्टी के बोकारो महानगर अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: आजसू पार्टी के नए बोकारो महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह का जिले के पार्टी सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। सचिन महतो ने उन्हें बधाई दी और उनकी संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की। केंद्रीय सचिव संजय चक्रवर्ती ने कहा कि सुधीर पार्टी की नीतियों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाएंगे।

Bokaro News: सुधीर बने आजसू पार्टी के बोकारो महानगर अध्यक्ष

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। आजसू पार्टी के नवनियुक्त बोकारो महानगर अध्यक्ष सुधीर सिंह का रविवार को आजसू जिला कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सुधीर लंबे समय से पार्टी के समर्पित, कर्मठ और संघर्षशील कार्यकर्ता रहे है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क का लाभ पार्टी को मिलेगा। केंद्रीय सचिव संजय चक्रवर्ती ने कहा कि आजसू पार्टी हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने में विश्वास रखती है। कहा कि सुधीर सिंह नई ऊर्जा के साथ संगठन को आगे बढ़ाते हुए पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाएंगे।

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इस अवसर पर जिला प्रभारी कमलेश महतो, बंकु बिहारी सिंह, विरेन्द्र हरि, राजेश बोराल, अमर पाल, साजिद अनवर, आलम शेख, अरबी खान, राहुल कुमार, पंकज कुमार, रिशव कुमार, रघुवीर साव, कृष्णा साव, अरबाज खान, शाहनवाज अंसारी सहित अन्य शामिल रहे।

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