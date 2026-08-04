Bokaro News: बनारसी होटल के सह संचालक लापता
Bokaro News: बेरमो थाना क्षेत्र के नप फुसरो में, बनारसी स्वीट्स के सह संचालक उपेन्द्र यादव 1 अगस्त से लापता हैं। उनके पुत्र अजीत कुमार ने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। परिवार ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी जानकारी के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।
Bokaro News: बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत नप फुसरो के नोनिया पट्टी, ढोरी स्टाफ क्वार्टर निवासी सह बाजार की प्रसिद्ध मिठाई दुकान बनारसी स्वीट्स के सह संचालक उपेन्द्र यादव बीते 1 अगस्त की दोपहर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला, तो उनके पुत्र अजीत कुमार यादव ने बेरमो थाने में लिखित आवेदन देकर पिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही परिजनों ने आमजनों से भी अपील की है कि यदि किसी को भी इनके संबंध में कोई जानकारी मिले, तो तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन या नोनिया पट्टी/बनारसी होटल स्थित उनके परिजनों को सूचित करें।
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