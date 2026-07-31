Bokaro News: बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर मंथन
Bokaro News: एमएसएमई एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि भूषण ने बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जियाडा को पत्र लिखा है। ट्रकों की पार्किंग समस्या, जलापूर्ति की आवश्यकता, प्रदूषण नियंत्रण और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन और जियाडा को सुझाव आमंत्रित करने की पहल के लिए धन्यवाद भी दिया।
Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। एमएसएमई एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष शशि भूषण ने झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) के क्षेत्रीय निदेशक को पत्र भेजकर बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैस, तेल और सीमेंट का प्रमुख केंद्र बनने के कारण क्षेत्र में ट्रकों की पार्किंग की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके समाधान के लिए सड़कों के किनारे उपलब्ध खाली जमीन पर सशुल्क पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती जल आवश्यकता को देखते हुए जियाडा द्वारा स्वयं का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर उद्योगों को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों के दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्ष लगाने की मांग की। शशि भूषण ने जर्जर नालों, खराब स्ट्रीट लाइटों तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर भी जोर दिया。
स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा
उन्होंने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बड़े और छोटे उद्योगों की नियमित बैठक आयोजित करने की आवश्यकता बताई। सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी सेंटर और प्रस्तावित इंडस्ट्रियल नोड परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने उद्योगों के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने तथा श्रमिकों के लिए आवासीय व्यवस्था विकसित करने का भी सुझाव दिया। अंत में उन्होंने सुझाव आमंत्रित करने की पहल के लिए जिला प्रशासन और जियाडा को धन्यवाद दिया।
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