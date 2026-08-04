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Bokaro News: 4 व 6 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: 4 व 6 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय4 व 6 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय4 व 6 अगस्त को भारी

Bokaro News: 4 व 6 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, अगले छह दिन मौसम रहेगा सक्रिय

Bokaro News: जिले में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी तीन अगस्त के मौसम बुलेटिन के अनुसार चार व छह अगस्त को बोकारो में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही गर्जन, वज्रपात व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार एक जून से तीन अगस्त तक जिले में 291.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षा 475.2 मिमी होनी चाहिए थी। इस तरह जिले में अब तक सामान्य से 39 प्रतिशत कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले दो दिनों में हुई वर्षा से मौसम में बदलाव आया है व किसानों को राहत मिली है。

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मौसम की स्थिति

बीते 24 घंटे में बोकारो में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक है। चार व छह अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। सात से नौ अगस्त तक भी बादल छाए रहेंगे व जिले के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन व वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे व बिजली के खंभों के पास नहीं जाने की सलाह दी है।

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सामान्य प्रश्न

बोकारो में बारिश कब होगी?
चार और छह अगस्त को बोकारो में भारी बारिश होने की संभावना है।
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