Bokaro News: 10 लाख खर्च, फिर भी पानी-पानी हुआ चास, पहली बारिश में खुली नगर निगम की तैयारी की पोल
Bokaro News: मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चास नगर निगम ने 10 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे। बारिश के पहले ही तेज बारिश ने जलजमाव की समस्या को उजागर किया। स्थानीय निवासी हर वर्ष टैक्स देने के बावजूद जलभराव की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।
Bokaro News: मानसून से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चास नगर निगम ने साफ-सफाई और नए कलवर्ट निर्माण पर 10 लाख रुपये से अधिक खर्च किए थे। निगम प्रशासन ने दावा किया था कि इस बार बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या नहीं होगी, लेकिन मानसून की पहली ही तेज बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। मुख्य सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक घुटनों तक पानी भर गया, जिससे निगम की कार्यप्रणाली और खर्च की गई राशि की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। चिराचास, नंदुआथान, नवचेतन को-ऑपरेटिव, कृष्णापुरी कॉलोनी और बाबा नगर समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर वर्ष टैक्स देने के बावजूद उन्हें जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझना पड़ता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन और प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे。
जाम नालियां बनीं जलजमाव की बड़ी वजह
स्थानीय लोगों के अनुसार अधिकांश वार्डों में नालियां ठोस कचरे और गाद से भरी हुई हैं। मानसून पूर्व सफाई अभियान या तो कागजों तक सीमित रहा या केवल मुख्य मार्गों पर ही कार्य किया गया। मोहल्लों के अंदर की नालियों में प्लास्टिक और कचरा जमा होने से पानी का बहाव बाधित हो गया। परिणामस्वरूप बारिश का पानी नालियों से निकलकर सड़कों और घरों में घुस गया। कई जगह सड़क और नाली का अंतर मिट जाने से दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है।
क्या कहते हैं अधिकारी
चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि जरूरत के अनुसार सभी वार्डों में कार्य कराया जा रहा है। जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए कलवर्ट निर्माण सहित अन्य कार्य किए गए हैं। कुछ वार्डों में अधूरे कार्यों के कारण स्थिति प्रभावित हुई है। संबंधित एजेंसियों को लंबित कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
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