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Bokaro News: मोहम्मद रफी नाइट में गूंजे सदाबहार गीत, श्रोताओं ने लिया भरपूर आनंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार फोटो 01 फीता काटकर उद्दघाटन करते पूर्व विधायक लंबोदर व अन्यमोहम्मद रफी नाइट में गूंजे सदाबहार गीत, श्रोताओं ने लिया भरपूर आनंदमोहम्मद रफी नाइट

Bokaro News: मोहम्मद रफी नाइट में गूंजे सदाबहार गीत, श्रोताओं ने लिया भरपूर आनंद

Bokaro News: पेटरवार। मेला टांड़ स्थित वीणा परिषद के रंगमंच पर महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की स्मृति में 31 जुलाई को मोहम्मद रफी नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पेटरवार की उप प्रमुख सीमा देवी एवं बुंडू मुखिया निहारिका सुकृति ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इससे पूर्व अतिथियों ने मोहम्मद रफी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि रफी साहब के अमर गीतों से सजी यह संगीतमय संध्या श्रोताओं को भावविभोर कर गई। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी संगीत परंपरा, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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कार्यक्रम में हजारीबाग की गायिका मिस मोना और मिस फुलमनी, रामगढ़ के कलाकार विकास कुमार महतो तथा स्थानीय कलाकार अशोक पांडेय, सीना नायक, देवानंद प्रसाद और विजय साव ने रफी के लोकप्रिय गीत प्रस्तुत कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे।

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