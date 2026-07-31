Bokaro News: योगेंद्र प्रसाद ने समाधान का दिया भरोसा

Bokaro News: योगेंद्र प्रसाद, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने विकास और जनहित से जुड़ी समस्याएं बताईं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। जनता दरबार एक अगस्त को मुरुबन्दा में आयोजित होगा।

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपने आवास पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान गोमिया, पेटरवार और कसमार प्रखंड के विभिन्न गांवों से आए ग्रामीणों ने व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधाओं और जनहित से जुड़े कई मुद्दों से मंत्री को अवगत कराया।

मंत्री का आश्वासन मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समस्याओं के निष्पादन के निर्देश दिए, ताकि आम लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

सरकार का विकास कार्य मंत्री ने कहा कि अबुआ सरकार क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आमजन के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे। इस अवसर पर मंत्री ने जानकारी दी कि साप्ताहिक जनता दरबार एक अगस्त को मुरुबन्दा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनता दरbaar में पहुंचकर अपनी समस्याएं और जनसरोकार से जुड़े मुद्दे रखने की अपील की। जनता दरबार शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।