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Bokaro News: मंत्री के अनुज ने किया विधुत ट्रांसफार्मर का उद्दघाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार के कदमा डीह गांव में राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुज चित्रगुप्त महतो ने नए विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इससे गांव में तीन दिन से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल हुई। ग्रामीणों ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनसमस्याओं का उचित समाधान उनकी प्राथमिकता है।

Bokaro News: मंत्री के अनुज ने किया विधुत ट्रांसफार्मर का उद्दघाटन

Bokaro News: पेटरवार। प्रखंड के चरगी पंचायत अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य कदमा डीह गांव में बुधवार की देर शाम सात बजे राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता सह उत्पाद एवं मद्द निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुज सह झामुमो के केंद्रीय सदस्य  चित्रगुप्त महतो  ने  विधुत ट्रांसफार्मर का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। विधुत ट्रांसफार्मर उद्दघाटन के पश्चात कदमा डीह टोला में विधुत आपूर्ति बहाल कर दी गई। विधुत आपूर्ति बहाल होने से ग्रामीणों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि विगत तीन दिनों से विधुत ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।

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इसके पूर्व कदमा डीह के ग्रामीणों ने मंत्री के अनुज को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का शीघ्र एवं बेहतर समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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