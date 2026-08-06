Bokaro News: पेटरवार के स्कूलों में मध्यान भोजन पर संकट, राशि नहीं मिलने से दो विद्यालयों में एमडीएम बंद

Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। जिला शिक्षा विभाग की ओर से मध्यान भोजन (एमडीएम) मद की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण पेटरवार प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के भोजन पर संकट गहरा गया है। राशि के अभाव में दो विद्यालयों में पिछले दो दिनों से एमडीएम बंद कर दिया गया है, जबकि एक अन्य विद्यालय में गुरुवार से इसे बंद करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय पतकी और प्लस टू हाई स्कूल रांगा माटी में मध्यान भोजन योजना का संचालन ठप हो चुका है। वहीं राजकीयकृत बालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक भागीरथ प्रसाद बक्शी ने गुरुवार से एमडीएम बंद किए जाने की लिखित सूचना प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) पेटरवार को भेज दी है।

विद्यालय प्रबंधन के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से पिछले चार माह से एमडीएम की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। मार्च 2026 में अंतिम बार राशि मिली थी, जिसके बाद से विद्यालय उधार के राशन पर बच्चों को भोजन उपलब्ध करा रहे थे। लगातार बकाया बढ़ने के कारण राशन दुकानदारों ने उधार में सामग्री देना बंद कर दिया, जिससे योजना के संचालन में परेशानी खड़ी हो गई। शिक्षकों का कहना है कि यदि जल्द राशि जारी नहीं की गई तो प्रखंड के अन्य विद्यालयों में भी मध्यान भोजन योजना बंद होने की नौबत आ सकती है। इससे बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर सीधा असर पड़ेगा। विद्यालय प्रबंधन ने शिक्षा विभाग से अविलंब राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।