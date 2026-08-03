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Bokaro News: दामोदर बिरसा पुल से गौरीनाथ धाम चिड़का के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने जल संकल्प करके रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सावन के मौसम में रविवार को चंदनकियारी के सितानाला स्थित दामोदर नदी घाट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के लिए स्नान किया और जयघोष करते हुए अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। कई जगहों पर शिविर आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय थाना और ओपी प्रभारी ने गश्त की।

Bokaro News: दामोदर बिरसा पुल से गौरीनाथ धाम चिड़का के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने जल संकल्प करके रवाना

Bokaro News: चंदनकियारी, प्रतिनिधि। सावन के पावन माह में रविवार को चंदनकियारी के सितानाला स्थित दामोदर नदी घाट पर शिवभक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार को पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध गौरीनाथ धाम चिड़का में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए चंदनकियारी के विभिन्न गांवों के अलावा धनबाद जिले के भौंरा, मोहलबनी, सुदामडीह, चंदनकियारी समेत आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से दामोदर नदी में स्नान कर जल उठाया और बोल बम के जयघोष के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। अमलाबाद ओपी प्रभारी कौशलेंद्र कुमार, चंदनकियारी थाना प्रभारी अमित कुमार राय, बरमसिया ओपी प्रभारी शैलेंद्र कुमार पासवान अपने अपने थाना, ओपी क्षेत्र में लगातार गश्त करते पाए गए।

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बगुला डायरी, हरदयाल शर्मा चौक, पुरूलिया रोड समेत अन्य कई जगहों पर शिविर आयोजित की गई। अशोक पांडेय, संतोष पांडेय, राजू कुमार रजवार, माधव राय, जय कुमार गोराई, बरन रजवार, आशीष रजवार, दिनेश रजवार, परेश रजवार, हीरालाल रजवार समेत अलग अलग जगहों पर शिविर आयोजित कर सेवा किया गया।

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