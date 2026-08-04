Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़
Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़सावन की पहली सोमवारी प
Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी के शुभ अवसर पर चास-बोकारो के विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर सुख-समृद्धि और मंगलकामना की।
विशेष उत्साह
सेक्टर-9 स्थित नवनाथ शिव मंदिर में पहली सोमवारी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं सेक्टर-8 कालीबाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भी महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर जलाभिषेक किया। महिलाओं ने जलाभिषेक के बाद फल, फूल, अक्षत, बेलपत्र और प्रसाद अर्पित कर पूजा-अर्चना की।
पैदल यात्रा और जलाभिषेक
पहली सोमवारी पर सैकड़ों श्रद्धालु चास और बालीडीह स्थित गरगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए "बोल बम" का जयघोष लगाते रितुडीह शिव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने पूजा के उपरांत फल, फूल और बेलपत्र भी चढ़ाए। राम मंदिर स्थित शिवालय, सेक्टर-4 एफ सूर्य मंदिर परिसर, सेक्टर-4 डी आशुतोष शिव मंदिर, सेक्टर-4 जी शिव मंदिर, सेक्टर-5, सेक्टर-6, सेक्टर-2 तथा थाना मोड़ सेक्टर-3 स्थित शिव मंदिरों में भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। इसके अलावा चास के जोड़ा मंदिर, चेकपोस्ट शिवालय और बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सावन मास में सोमवारी व्रत के विशेष महत्व को देखते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की तथा परिवार की सुख-शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की。
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