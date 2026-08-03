Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़

Bokaro News: सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़सावन की पहली सोमवारी पर जलाभिषेक करने को शिवालयों में उमड़ी भीड़सावन की पहली सोमवारी प

Bokaro News: सावन की पहली मोमवारी के शुभ अवसर पर चास- बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शिवालयों में भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा व भक्ति के साथ भोले शंकर के शिवलंग की पूजा अर्चना की। शिवालयों में प्रातः होते ही हर हर महादेव व बोलो बम की गूंज से पूरा नगर का वातावरण शिवमय हो उठा। नगर के सेक्टर 9 स्थित नवनाथ शिवमंदिर में पहली सोमवारी के अवसर पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने को बद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में देखते बनती थी। सोमवारी व्रत को लेकर इस बार भी महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा था।

विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करने को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी नवनाथ शिवमंदिर समेत सेक्टर 8 कालीबाड़ी मंदिर में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की ब्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिसमें महिला व पुरूष श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बारी बारी से श्रद्धा व भक्ति के साथ जलाभिषेक किया। श्रद्धालु महिलाओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के पश्चात फल, फूल, अक्षत व प्रसाद का भी चढ़ावा किया। पहली सोमवारी में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने चास व बालीडीह स्थित गरगा नदी से पात्र में जलभरकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।

पहली सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालु जल भरकर पैदल ही बोल बम का नारा लगाते हुए रितुडीह पहुंचकर शिवमंदिर में स्थित भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करने के पश्चात फल, फूल व बेलपत्र का चढ़ावा भी किया। राम मंदिर स्थित शिव मंदिर ,सेक्टर 4 एफ स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में स्थापित शिवलिंग ,सेक्टर 4 डी आशुतोष शिवमंदिर, सेक्टर 4 जी शिवमंदिर, सेक्टर 5 शिवालय, सेक्टर 6 शिवमंदिर, सेक्टर 2 शिवालय, थाना मोड़ सेक्टर 3 शिवमंदिर में भी हजारों ब्रद्धालुओं ने भोलेशंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। चास स्थित जोड़ा मंदिर, चेकपोस्ट स्थित शिवालय, बस स्टैंड चास शिवमिंदर में भी जलाभिषेक कर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना किया। सावन में सोमवारी व्रत का विशेष महत्व रहने के कारण महिला युवतियां श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पूजा में भाग लेती है।