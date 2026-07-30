Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: दो दिवसीय सावन मेले के आयोजन पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: मारवाड़ी महिला समिति ने दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। यह मेला शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें राखी, कुर्ती, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल होंगे। इसके अलावा खाने-पीने की भी व्यवस्था रहेगी।

दो दिवसीय सावन मेले के आयोजन पर चर्चा
दो दिवसीय सावन मेले के आयोजन पर चर्चा

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। मारवाड़ी महिला समिति की दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियां को लेकर बैठक हुई। जिसमें समिति की अध्यक्ष माया अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को मेला शुरू किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के सामानों का स्टॉल लगाने पर चर्चा हुई। राखी, कुर्ती, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुख्य रूप से शामिल रहेगा। । साथ ही खाने-पीने को लेकर भी स्टॉल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:Dhanbad News: रेडिसन में सावन व तीज मेले का शुभारंभ, पहले ही दिन उमड़ी खरीदारों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।