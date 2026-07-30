Bokaro News: दो दिवसीय सावन मेले के आयोजन पर चर्चा
Bokaro News: मारवाड़ी महिला समिति ने दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियों को लेकर बैठक की। यह मेला शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें राखी, कुर्ती, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल होंगे। इसके अलावा खाने-पीने की भी व्यवस्था रहेगी।
Bokaro News: चास प्रतिनिधि। मारवाड़ी महिला समिति की दो दिवसीय सावन मेले की तैयारियां को लेकर बैठक हुई। जिसमें समिति की अध्यक्ष माया अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को मेला शुरू किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के सामानों का स्टॉल लगाने पर चर्चा हुई। राखी, कुर्ती, साड़ी, गिफ्ट आइटम्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुख्य रूप से शामिल रहेगा। । साथ ही खाने-पीने को लेकर भी स्टॉल रहेंगे।
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