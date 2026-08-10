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Bokaro News: तुपकाडीह में महली समाज की बैठक, सदस्यता अभियान चलाने पर जोर

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: तुपकाडीह में महली समाज की बैठक, सदस्यता अभियान चलाने पर जोर तुपकाडीह में महली समाज की बैठक, सदस्यता अभियान चलाने पर जोर तुपकाडीह में महली समाज की ब

Bokaro News: तुपकाडीह में महली समाज की बैठक, सदस्यता अभियान चलाने पर जोर

Bokaro News: तुपकाडीह अंबेडकर नगर में प्रमंडलीय महली जाति समाज सुधार समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता जयकुमार महली ने की, जबकि संचालन करमचंद महली ने किया। बैठक में समाज को संगठित व मजबूत बनाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए जिले में सदस्यता अभियान चलाना जरूरी है। इसके माध्यम से शहर से लेकर गांवों तक रहने वाले स्वजातीय बंधुओं को संगठन से जोड़ा जाएगा। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। सितंबर माह में तांतरी पंचायत स्थित सामुदायिक विकास भवन में सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद 25 दिसंबर को जैनामोड़ के मिश्रा साइड स्थित टाउन हॉल में जिला सम्मेलन आयोजित करने पर विचार किया गया। वक्ताओं ने कहा कि समाज के लोगों को एकजुट कर सामाजिक विकास के लिए लगातार कार्य करने की जरूरत है। बैठक में प्रहलाद महली, भोला महली, अशोक महली, हरि महली, बिनोद महली, किशोर महली व बुधेश्वर महली समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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