Bokaro News: लोयला दिवस एवं कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह
Bokaro News: गोमिया के लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोयला दिवस और नव-निर्वाचित स्कूल कैबिनेट सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा और नेतृत्व की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम विशेष आकर्षण रहे।
Bokaro News: लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल, गोमिया में लोयला दिवस एवं नव-निर्वाचित स्कूल कैबिनेट सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि फादर सीरियक जोसेफ, प्रधानाचार्या सिस्टर सेरिन, उप प्रधानाचार्या सिस्टर दया, गौतम जी एवं कान्ता जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति की। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सरोकारों तथा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। विद्यार्थियों ने नेतृत्व क्षमता (लीडरशिप) पर आधारित एक प्रेरणादायक नाटक का मंचन भी किया। मुख्य अतिथि ने नेतृत्व के गुणों तथा संत इग्नासियस के आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, सेवा और नेतृत्व की भावना अपनाने के लिए प्रेरित किया।
संचालन शिक्षिका अनुभा जी एवं सुसाना जी ने संयुक्त रूप से किया। अभिभावक, विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। इनमें परमेश्वर जी, नीलकंठ जी, विनय जी, प्रकाश, दीपक रविदास, दीपक लकड़ा, बोनी, सुजीत, सूरज, टिंकू, अमित, वेद प्रकाश, जितेन्द्र, शैलेन्द्र, संजीत, मेरी जी, अनिता, सुजाता, रंजिता, मरियम, अंजु, सुषमा, सिलविया, शिवानी एवं श्वाति सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।
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