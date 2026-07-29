Bokaro News: सुभाष नगर निवासी आरोपी गिरफ्तार
Bokaro News: फुसरो के जवाहर निवासी आदित्य गुप्ता ने पुलिस में शिकायत की थी कि सुभाष नगर निवासी नूर मोहम्मद ने उनके घर में घुसकर छेड़छाड़ की और बाद में ब्लैकमेल करने लगा। इसके आधार पर पुलिस ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है।
Bokaro News: फुसरो। बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरो के जवाहर निवासी आदित्य गुप्ता के द्वारा दर्ज किए शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वादी के अनुसार सुभाष नगर निवासी नूर मोहम्मद उनके घर में घुसकर छेड़छाड़ की और बाद में ब्लैकमेल करने लगा। शिकायत के आधार पर बेरमो थाना में कांड संख्या 109/26 दर्ज किया गया। फिर जांच के बाद पुलिस ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
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