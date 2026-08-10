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Bokaro News: बिजली गुल रहने पर बिरसा नगर के लोग उतरे सड़क पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र के बिरसा नगर में बिजली तीन दिनों से गुल रहने पर स्थानीय वासियों का धैर्य टूट गया। आक्रोशित जनता ने फुसरो-डुमरी मुख्य पथ को जाम कर दिया और अधिकारियों से तुरंत बिजली बहाली की मांग की। प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आते।

Bokaro News: बिजली गुल रहने पर बिरसा नगर के लोग उतरे सड़क पर

Bokaro News: सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र के बिरसा नगर में पिछले तीन दिनों से बिजली गुल रहने के कारण स्थानीय वासियों का धैर्य जवाब दे गया। लगातार अंधेरे में रहने को मजबूर आक्रोशित जनता रविवार को सड़क पर उतर आई और फुसरो-डुमरी मुख्य पथ को पूरी तरह जाम कर दिया। कहा कि तीन दिनों से घरों में बत्ती गुल है, लेकिन जिम्मेदार सीसीएल प्रबंधन इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह बेपरवाह बना हुआ है। बरसात के इस मौसम में बिजली न होने से मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं। अब अधिकारियों के खोखले आश्वासनों से थक चुके हैं। उन्हें तुरंत बिजली आपूर्ति की बहाली चाहिए।

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प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक सीसीएल बीएंडके प्रबंधन के जिम्मेदार उच्च अधिकारी मौके पर खुद नहीं आते और बिजली चालू करने को लेकर स्पष्ट व ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक यह चक्का जाम जारी रहेगा। सड़क जाम की वजह से फुसरो-डुमरी मुख्य मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। समाचार लिखे जाने तक ग्रामीण सड़क पर ही डटे हुए थे और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे।

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