Bokaro News: चास अंचल के 26 खाता में एसआईटी जांच के बावजूद दाखिल-खारिज जारी
Bokaro News: चास अंचल के चर्चित 26 खाता मामले में एसआईटी गठित होने के बावजूद अवैध वसूली का मामला सामने आया है जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जांच अभी चल रही है, किंतु नियमों की अनदेखी कर रसीदें जारी की गई हैं। स्थानीय नेताओं ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास अंचल के चर्चित 26 खाता मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित होने के बावजूद दाखिल-खारिज और राजस्व रसीद काटे जाने का मामला सामने आने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि संबंधित खाता में 10 से अधिक प्लॉटों की रसीद काटी गई, जबकि मामले की जांच पहले से चल रही है।
स्थानीय लोगों की चिंता
बताया जा रहा है कि दो से तीन डिसमील जमीन के म्यूटेशन के नाम पर कर्मचारियों की ओर से लाखों रुपये की अवैध वसूली की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि एसआईटी जांच के दौरान भी भूमि संबंधी प्रक्रियाएं जारी रहना जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
नेताओं की प्रतिक्रिया
इस बाबत लोक विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनमाली दत्ता ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर दाखिल-खारिज और रसीद निर्गत किए गए, जिससे भूमाफियाओं और बिचौलियों को लाभ पहुंचाया गया है। दत्ता ने कहा कि मामलें को लेकर डीसी कार्यालय के समीप धरना पर बैंठेंगे। वही मामले को लेकर स्थानीय ने मुख्यमंत्री व बोकारो के उपायुक्त को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा एसआईटी जांच पूरी होने तक संबंधित जमीनों पर सभी राजस्व प्रक्रियाओं पर रोक लगाने की मांग की है।
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