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Bokaro News: धरना को लेकर सीओ ने आज थाना में बुलाई बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: गोमिया में, सीओ ने चतरोचट्टी थाना में बैठक बुलाई। युसूफ अंसारी, जो परिवार सहित धरना पर थे, ने अपने आवेदन में बताया कि यदि जमीन बंटवारे का मामला होता, तो काम रुक जाता। अंसारी ने उच्च अधिकारियों को भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।

Bokaro News: धरना को लेकर सीओ ने आज थाना में बुलाई बैठक

Bokaro News: गोमिया। सीओ ने 3 अगस्त को चतरोचट्टी थाना में बैठक बुलायी। इस आशय की लिखित सूचना पिछले तीन दिनों से अंचल कार्यालय के समीप सपरिवार धरना पर बैठे युसूफ अंसारी को सीओ ने दी है। सीओ ने विधि व्यवस्था संधारण हेतु दल-बल के साथ थाना में रहने का चतरोचट्टी थाना प्रभारी को भी निर्देश दिया है। दूसरी तरफ सीओ गोमिया के पत्र संख्या 1966 व 27 जुलाई 26 के द्वारा एसडीओ बेरमो को भेजे गए प्रतिवेदन के संबंध में धरनार्थी युसूफ अंसारी ने भी एसडीओ को आवेदन दिया है। अंसारी ने कहा कि यदि मामला जमीन बंटवारा का होता तो घर की बुनियाद की खुदाई से लेकर ढलाई के पूर्व तक का काम नहीं हो पाता।

उल्लेख किया कि उच्च अधिकारियों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है।

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