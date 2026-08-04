Bokaro News: आईटीआई मोड़ बना कूड़ाघर: दुर्गंध, गंदगी और गंदे पानी से त्रस्त लोग, नगर निगम के खिलाफ फूटा आक्रोश

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास के आईटीआई मोड़ स्थित फोरलेन चौक के समीप खुलेआम कचरा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है। शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल इस क्षेत्र में सड़क किनारे कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है, जिससे पूरे इलाके में असहनीय दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण यह स्थान धीरे-धीरे कूड़ाघर में तब्दील हो गया है, जबकि समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पुरुलिया मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क किनारे फैली गंदगी और बदबू से राहगीरों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि दुर्गंध के कारण ग्राहक दुकानों तक आने से बच रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों को मजबूरी में दिनभर घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने पड़ रहे हैं।

स्थिति को और गंभीर बना रहा है फोरलेन चौक के पास जमा गंदा पानी

बरसात के बीच इस स्थान पर जलजमाव और कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। स्थानीय लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने का डर सता रहा है। लोगों ने नियमित फॉगिंग, कीटनाशक छिड़काव और तत्काल कचरा हटाने की मांग की है। स्थानीय निवासी जितेंद्र महतो, पवन महतो और मुरारी महतो ने कहा कि आईटीआई मोड़ के पास एसडीएम कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं, फिर भी क्षेत्र की ऐसी बदहाल स्थिति प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इधर, चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने बताया कि कचरा उठाव और कीटनाशक छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने माना कि शहर में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं होने से समस्या बनी हुई है, हालांकि प्लांट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि तब तक शहरवासी आखिर कब तक गंदगी और दुर्गंध झेलते रहेंगे?