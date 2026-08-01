Bokaro News: आईटीआई मोड़ बना कचरा डंपिंग ज़ोन, बदबू और गंदगी से त्रस्त लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Bokaro News: आईटीआई मोड़ बना कचरा डंपिंग ज़ोन, बदबू और गंदगी से त्रस्त लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनीआईटीआई मोड़ बना कचरा डंपिंग ज़ोन, बदबू और गंदगी से त्रस्त लोगों

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास के आईटीआई मोड़ स्थित फोरलेन चौक के समीप खुले में लगातार कचरा डंप किए जाने से स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़क किनारे जमा कचरे के ढेर और उससे उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के दुकानदारों, राहगीरों और निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से बिना किसी स्थायी व्यवस्था के यहां कचरा फेंका जा रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। आईटीआई मोड़ चास का एक प्रमुख और व्यस्त क्षेत्र है, जहां से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है। पुरुलिया मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को कचरे और दुर्गंध के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बदबू के कारण ग्राहक दुकानों तक आने से कतराने लगे हैं, जबकि आसपास रहने वाले लोगों को घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने पड़ रहे हैं。

गंदे पानी के जमाव से बढ़ा बीमारी का खतरा कचरे के साथ-साथ फोरलेन चौक के पास गंदे पानी का जमाव भी गंभीर समस्या बन गया है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका गहरा गई है। स्थानीय लोगों ने नियमित फॉगिंग, कीटनाशक दवा के छिड़काव और कचरे के त्वरित उठाव की मांग की है। स्थानीय निवासी जितेंद्र महतो, पवन महतो और मुरारी महतो ने कहा कि आईटीआई मोड़ के आसपास एसडीएम कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं, इसके बावजूद क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने इसे प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण बताते हुए चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा।

क्या कहते हैं अधिकारी चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि क्षेत्र में कीटनाशक दवा के छिड़काव और कचरे के शीघ्र उठाव का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में कचरा निस्तारण प्लांट नहीं होने के कारण समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर निगम द्वारा प्लांट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके पूरा होने के बाद शहरवासियों को कचरा प्रबंधन की समस्या से काफी राहत मिलेगी।