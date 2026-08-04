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Bokaro News: वज्रपात की चपेट में आने से किसान जख्मी, सदर अस्पताल रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: वज्रपात की चपेट में आने से किसान जख्मी, सदर अस्पताल रेफर - खेत में धनरोपनी के दौरान गिरा ठनका, पत्नी व बेटी बाल बाल बची फोटो - कसमार 01 - कसमार सी

Bokaro News: वज्रपात की चपेट में आने से किसान जख्मी, सदर अस्पताल रेफर

Bokaro News: कसमार प्रतिनिधि। कसमार थाना क्षेत्र के मुरहुलसुदी गांव में सोमवार शाम करीब चार बजे हुए वज्रपात की चपेट में आने से किसान लेखलाल महतो (45) गंभीर रूप से घायल हो गए। वह धान रोपनी की तैयारी के लिए खेत में कुदाल चला रहे थे। उसी दौरान उनकी पत्नी द्रोपदी देवी और बेटी रिचा कुमारी भी खेत में काम कर रही थीं। ठनका गिरते ही दोनों दूर जा गिरीं, लेकिन सौभाग्य से उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी। वज्रपात के प्रभाव से लेखलाल महतो के शरीर पर पहने कपड़े और छाता पूरी तरह जल गए तथा शरीर के कई हिस्सों में गंभीर जख्म हो गए। घटना के बाद पत्नी और बेटी के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने जले हुए कपड़े हटाकर प्राथमिक राहत देते हुए उन्हें तत्काल कसमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल बोकारो रेफर कर दिया।

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दो गायों की मौत, मुआवजे की मांग

इधर, कसमार प्रखंड की बरईकला पंचायत में भी सोमवार शाम वज्रपात की अलग-अलग घटनाओं में दो गायों की मौत हो गई। नौवाजारा निवासी अजिद अंसारी और करकट्टाखुर्द निवासी दिनेश करमाली की गायें खेत में चर रही थीं, तभी बारिश के दौरान ठनका गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि बैजनाथ महतो और पूर्व पंचायत समिति सदस्य मो. जब्बार अंसारी ने प्रशासन से प्रभावित पशुपालकों को आपदा राहत मद से उचित मुआवजा देने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान लेखलाल महतो को कब और कैसे चोट लगी?
किसान लेखलाल महतो को सोमवार शाम करीब चार बजे वज्रपात की चपेट में आने से गंभीर रूप से चोट लगी।
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