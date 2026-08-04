Bokaro News: भस्की में धान रोपने के दौरान, व्रजपात से पांच महिला घायल
Bokaro News: भस्की में धान रोपने के दौरान, व्रजपात से पांच महिला घायल चित्र परिचय:- व्रजपात से घायल महिला जैनामोड़, प्रतिनिधि जरीडीह प्रखंड के सुदुरवर्ती पहाड़
Bokaro News: जैनामोड़ प्रतिनिधि। जरीडीह प्रखंड के सुदूरवर्ती पहाड़ी तराई क्षेत्र स्थित आदिवासी बहुल भस्की पंचायत के योगीडीह गांव में सोमवार शाम खेत में धान रोपाई के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से पांच महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल रेफरल अस्पताल, जैनामोड़ पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 4:30 बजे कालीपद मरांडी के खेत में धान रोपाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में 50 वर्षीय सुकुरमनी देवी (पति लोगेन सोरेन), 27 वर्षीय कविता कुमारी (पति संजय मरांडी), 50 वर्षीय बेलमुनी देवी (पति कालीपद मरांडी), उनकी 27 वर्षीय पुत्री नुनिता कुमारी तथा 50 वर्षीय सुकुरमनी देवी (पति जगदीश मरांडी) घायल हो गईं।रेफरल
अस्पताल जैनामोड़ के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सभी घायल महिलाओं की स्थिति खतरे से बाहर है और उनका उपचार जारी है।घटना की सूचना मिलते ही विधायक के निजी सचिव विनोद महतो, मुखिया मंटू मरांडी, पंचायत समिति सदस्य जगदीश मरांडी, समाजसेवी मनोज सिंह, रमेश बेसरा सहित स्वास्थ्यकर्मी अमित मिश्रा, कृष्णा महतो, आशा कुमारी एवं सुषमा पुर्ति अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज में सहयोग किया। स्थानीय लोगों ने समय पर राहत एवं उपचार उपलब्ध कराने के लिए सभी के प्रयासों की सराहना की।
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