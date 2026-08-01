Bokaro News: नावाडीह में दो विद्यालयों से तड़ित चालक चोरी
Bokaro News: नवाडीह में शनिवार को प्रधानाध्यापक ने दो प्राइमरी विद्यालयों से तड़ित चालक की चोरी की सूचना दी। प्राथमिक विद्यालय परतापुर और बड़ा बेड़ा में तड़ित चालक चुराया गया। घटना की जानकारी नावाडीह थाना को दी गई है।
Bokaro News: नावाडीह। स्थानीय थाना क्षेत्र के नव प्राथमिक विद्यालय परतापुर व नव प्राथमिक विद्यालय बड़की बेड़ा में लगे तड़ित चालक की बीते शुक्रवार की रात में चोरी कर ली गई। प्रधानाध्यापक कैलाश कुमार महतो व सतेंद्र कुमार महतो ने बताया कि हर रोज की तरह शनिवार की सुबह लगभग नौ बजे विद्यालय पहुंचा तो देखा कि विद्यालय में लगा तड़ित चालक गायब है, जिसकी लिखित सूचना नावाडीह थाना को दे दी गई है।
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