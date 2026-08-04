Bokaro News: अंगवाली स्वास्थ्य उपकेंद्र में ओपीडी चला रही दो एएनएम
Bokaro News: अंगवाली में स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सक की अनुपस्थिति से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एएनएम कुमारी बबीता और विलचंद खलको ओपीडी चला रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था के लिए दो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यवाही की आवश्यकता है।
Bokaro News: अंगवाली। पेटरवार प्रखंड सीएचसी के अधीनस्थ अंगवाली उत्तरी पंचायत सचिवालय के निकट संचालित स्वास्थ्य उपकेंद्र में बिना चिकित्सक के यहां की दो एएनएम कुमारी बबीता एवं विलचंद खलको ओपीडी चला रही हैं। यूं तो एक सीएचओ है, जो अंगवाली दक्षिणी की गाभरमोचरो स्थित नए स्वास्थ्य उपकेंद्र में सीएचओ, एक एएनएम प्रतिभा कुमारी एवं स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत हैं। मालूम हो कि पूर्व में अंगवाली उत्तरी स्थित एक ही स्वास्थ्य उपकेंद्र में दोनों पंचायतों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा मिलती रही है। अब दो भागों में यह सेवा विभक्त होने से सुचारु रूप से ग्रामीणों को सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मालूम हो कि अंगवाली उत्तरी आबादी बहुल क्षेत्र रहा है।
इस लिहाज से यहां चहल-पहल खूब रहती थी। क्षेत्र की ग्रामीणों की सुने तो बीते 2018 से 20 तक सीएचसी के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सक अलबेल केरकेट्टा यहां स्वयं आकर ओपीडी में साप्ताहिक सेवा दिया करते थे। उसी भांति वर्तमान दोनों स्वास्थ्य उपकेंद्रों में क्रमवार बांटकर सेवा देने की जरूरत महसूस की जा रही है।
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