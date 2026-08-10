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Bokaro News: जल, जंगल व जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: जल, जंगल व जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री जल, जंगल व जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री जल

Bokaro News: जल, जंगल व जमीन के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण : मंत्री

Bokaro News: जैनामोड़, प्रतिनिधि। जैनामोड़ स्थित श्री बालाजी होटल में रविवार को अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रीय फाउंडेशन के बैनर तले कुशवाहा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पांकी विधायक शशिभूषण मेहता, गांडेय पूर्व विघायक जयप्रकाश वर्मा, आईआरएस सह जीएसटी कमीशनर मुंबई प्रशांत सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिनोद कश्यप, प्रदेश संरक्षक डा. बीएन महतो, प्रदेश प्रभारी मनोज कापरी, प्रदेश संगठन सचिव बहादुर महतो, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष कुमकुम कुमारी, जिला अध्यक्ष भुनेश्वर महतो आदि शामिल थे। मुख्य अतिथि पांकी विधायक मेहता ने कहा कि समाज के लोगों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। एक ही उद्देश्य से लेकर आगे बढ़ना हैं कि चुनाव लड़ना व चुनाव जीतना हैं, तब राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी।

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भी समाज के लोगों को सांसद व विधायक सहित अन्य चुनाव में भागीदारी सुनिश्चि होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कुशवाहा समाज के लोगों को भाजपा मानसिकता होने की जरूरत हैं। क्योंकि भाजपा ने बिहार में मुख्यमंत्री, केंद्र में कई सांसद व मंत्री है। इतना ही नहीं 600 साल पुरान राम मंदिर को भाजपा ने बनाने का काम किया हैं। विशिष्ट अतिथि गाडेय के पूर्व विधायक वर्मा ने कहा कि राजनीतिक बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत चुनाव में दिखाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी का मनोनीत किया गया। समारोह को युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अरुण महतो, जिला अध्यक्ष भुनेश्वर महतो, केदार महतो, कुमकुम कुमारी, चौहान महतो, विरेन्द्र महतो, वंशी कुशवाहा आदि ने अपने विचार रखें।

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