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Bokaro News: बरामद अपहृत जेई का अपहरण की घटना से इंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बरामद अपहृत जेई का अपहरण की घटना से इंकार ठेकेदार से पूछताछ लेनदेन का मामला जेई के पत्नी की शिकायत पर घंटों चला पुलिस एक्सरसाइज चित्र परिचय, बो

Bokaro News: बरामद अपहृत जेई का अपहरण की घटना से इंकार

Bokaro News: चिराचास पुलिस ने गुरुवार शाम थाना क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर राम सुंदर दास को घंटों की मशक्कत के बाद सकुशल बरामद कर लिया। उनकी पत्नी ने थाने में पति के अपहरण की शिकायत की थी। परंतु चौंकाने वाला तथ्य तब सामने आया, जब जेई ने बरामद किए जाने के बाद अपहरण की घटना से सीधा इंकार कर दिया। चिरा चास थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रवि नारायण झा ने बताया कि जेई की पत्नी ने शिकायत की थी कि उनके पति का अपहरण कर लिया गया है। वरीय पुलिस अधिकारी को सूचित करते हुए पुलिस टीम हरकत में आई।

जेई को सिटी थाना क्षेत्र इलाके से बोकारो व्यवहार न्यायालय के पास से कथित ठेकेदार अनिल सिंह के साथ बरामद कर थाने लाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि है जेई व ठेकेदार के बीच लेनदेन का मामला था। जेई ने बताया कि वो ठेकेदार के साथ कोर्ट में एग्रीमेंट के लिए गए थे। परंतु चिरा चास थाने में अब भी जेई व ठेकेदार से गहन पूछताछ जारी है।

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