Bokaro News: मठ टोला से कांवरियों का जत्था देवघर रवाना
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Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। पवित्र सावन मास के मौके पर प्रखंड के बुंडू पंचायत के गागी मठ टोला दुर्गा मंदिर से 18 कांवरियों के जत्था को बुंडू मुखिया निहारिका सुकृति भगवा ध्वज दिखाकर बाबा नगरी देवघर के लिए रविवार को रवाना किया। इस दौरान कांवरिया जत्था में शामिल श्रद्धालुओं ने बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किया। बाबा नगरी जाने से पूर्व सभी कांवरियों ने बुंडू गागी स्थित शिव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उपलब्ध वाहनों से बोल बम का जयघोष करते हुए बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किया।
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