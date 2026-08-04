Bokaro News: मोचरो से वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Bokaro News: मोचरो से वारंटी को गिरफ्तार कर भेजा जेल कसमार, प्रतिनिधि । कसमार थानाक्षेत्र के मोचरो निवासी आफताब राय को कसमार पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्
Bokaro News: कसमार थानाक्षेत्र के मोचरो निवासी आफताब राय को कसमार पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कसमार थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि आफताब राय कसमार एवं माराफारी थाना के दो मामले में वारंटी था, जो फरार चल रहा था। कसमार थाना के एएसआई मो रोजिद आलम व अन्य पुलिस बल ने उसे मोचरो स्थित घर से गिरफ्तार किया। जिसे सोमवार दोपहर तेनुघाट जेल भेज दिया गया।
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