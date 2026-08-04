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Bokaro News: झामुमो मीडिया प्रभारी सड़क हादसे में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: नावाडीह के झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी अजय कुमार महतो मंगलवार शाम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने साथी के साथ बाइक से अपने घर जा रहे थे कि उनकी बाइक विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से टकरा गई। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो रेफर किया गया।

Bokaro News: झामुमो मीडिया प्रभारी सड़क हादसे में घायल

Bokaro News: नावाडीह। प्रखंड के झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी अजय कुमार महतो मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने एक साथी के साथ बाइक से चिरूडीह से अपने घर जा रहे थे कि नावाडीह कृषि फार्म हाउस के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। जानकारी मिलते ही नावाडीह झामुमो पंचायत अध्यक्ष जयलाल महतो पहुंचकर घायलों को नावाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु बोकारो रेफर कर दिया गया।

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