Bokaro News: झामुमो मीडिया प्रभारी सड़क हादसे में घायल
Bokaro News: नावाडीह के झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी अजय कुमार महतो मंगलवार शाम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने साथी के साथ बाइक से अपने घर जा रहे थे कि उनकी बाइक विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से टकरा गई। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो रेफर किया गया।
Bokaro News: नावाडीह। प्रखंड के झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी अजय कुमार महतो मंगलवार की शाम सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने एक साथी के साथ बाइक से चिरूडीह से अपने घर जा रहे थे कि नावाडीह कृषि फार्म हाउस के समीप विपरीत दिशा से आ रही बाइक से सीधी टक्कर हो गई। जानकारी मिलते ही नावाडीह झामुमो पंचायत अध्यक्ष जयलाल महतो पहुंचकर घायलों को नावाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु बोकारो रेफर कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।