Bokaro News: शोकाकुल परिजनों से मिले झामुमो नेता अखिलेश
Bokaro News: स्थानीय प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पोखरिया पंचायत में रविवार को बालेश्वर महतो एवं महेंद्र महतो की मृत्यु के बाद झामुमो केन्द्रीय सदस्य बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो ने परिजनों से मिलकर ढांढंस दिया। दोनों का निधन कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण हुआ था। अखिलेश ने मदद का भरोसा दिया।
Bokaro News: स्थानीय प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पोखरिया पंचायत के स्व महेंद्र महतो व बालेश्वर महतो के परिजनों से मंगलवार को गांव पहुंच कर झामुमो केन्द्रीय सदस्य सह पूर्व मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो ऊर्फ राजू ने मुलाकात कर ढांढंस बंधाया। महेंद्र महतो पिछले शनिवार को सुंदरम स्टील प्लांट बालीडीह में कार्य के दौरान प्लेट गिरने से घायल हो गए थे, इलाज के दौरान रांची के सैनफोर्ड अस्पताल में बीते रविवार को निधन गया था। वहीं झामुमो के सक्रिय सदस्य कोलेश्वर महतो के पिता बालेश्वर महतो का निधन उसी दिन इलाज के दौरान धनबाद के जलान अस्पताल में हो गया था।
अखिलेश ने हर संभव अपने स्तर से मदद करने का भरोसा दोनों के परिजनों को दिया। पंसस डेगलाल तुरी, झामुमो नेता अयोध्या प्रसाद महतो, भैरो महतो, जानकी महतो, बासुदेव महतो, शनिचर तुरी, बुधन मुर्मू, सूरज महतो, धानेश्वर महतो, जमाल अंसारी, हीरालाल महतो आदि मौजूद थे।
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