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Bokaro News: बिरनी को हरा मायापुर ने जीती जेएलकेएम फुटबॉल प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बिनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नावाडीह में पांच दिवसीय जेएलकेएम फुटबॉल प्रतियोगिता समाप्त हुई। विधायक जयराम महतो ने कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। फाइनल में महावीर युवा क्लब ने ब्लैक पैंथर को हराकर खिताब जीता। बालिका मैच में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय की टीम विजयी रही।

Bokaro News: बिरनी को हरा मायापुर ने जीती जेएलकेएम फुटबॉल प्रतियोगिता

Bokaro News: बिनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम नावाडीह में पांच दिवसीय जेएलकेएम फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन फाइनल मैच के साथ संपन्न हो गया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि विधायक जयराम महतो शामिल हुए। कहा कि ऐसे आयोजन से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार होता और गांवों में एकता व भाईचारे का वातावरण का प्रसार होता है। फाइनल मैच महावीर युवा क्लब मायापुर बनाम ब्लैक पैंथर बिरनी के बीच खेला गया। जिसमें मायापुर की टीम ने बिरनी को 2-0 से हराकर के खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं बालिकाओं की प्रदर्शनी मैच में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय नावाडीह बनाम बिनोद बिहारी महतो उच्च विद्यालय औरा के बीच खेला गया।

जिसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय नावाडीह की टीम विजय रही। मुख्य अतिथि जयराम कुमार महतो व विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने विजेता टीम को 51 हजार नगद व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 31 हजार नगद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। वहीं तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार 15-15 हजार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। क्लब अध्यक्ष संजय रॉय, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज पांडे, उपाध्यक्ष संदीप झारखंडी, टीम मैनेजर प्रवीण रवानी, सचिव जयराम कुमार, उप सचिव नीलकंठ महतो व कोषाध्यक्ष बालेश्वर महतो सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे।

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