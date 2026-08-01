Bokaro News: बीएसएल प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता 17 अगस्त को

Bokaro News: झारखंड बेरोजगार विकास मंच की बैठक सामुदायिक भवन बालीडीह में शुक्रवार को आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता मुकेश राय व संचालन सुरज सिंह ने किया। उपायुक्त कार्यालय की ओर से मंच को 17 अगस्त को बीएसएल प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का नोटिस मंच को प्राप्त हुआ है। उसपर कार्यकर्ता की ओर से विचार विमर्श किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने आपसी सहमति से विचार किया कि अपनी मांगो को लेकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। बैठक में अध्यक्ष फुलचंद महतो, कमलेश महतो, रंजीत पाण्डेय, दुलाल चन्द्र राय, भागीरथ शर्मा, कृष्णा महतो, दीपक महतो, परशुराम महतो, हरिहर पाण्डेय, दिगम महतो, शंकर गोस्वामी, बिरजु लहरी, तारकेश्वर लहरी, नीतलाल दीगार, धीरज गोस्वामी, मनोज गोस्वामी, नंदू मोहली, तापेश्वर सिंह आदि शामिल रहे।