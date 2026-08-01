Bokaro News: चास में पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा
Bokaro News: चास में पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि सभाचास में पूर्व शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की जयंती पर श्रद्धांजलि सभाचास में पूर्व श
Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास आईटीआई मोड़ फोरलेन के समीप शुक्रवार को झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्व. जगरनाथ महतो की 59वीं जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का नेतृत्व भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष समरेश चौधरी ने किया, जबकि संचालन निमाई महतो ने किया। सभा को संबोधित करते हुए समरेश चौधरी ने कहा कि स्व. जगरनाथ महतो ने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा और सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया।
उनके आदर्श और कार्य आज भी समाज को प्रेरित करते हैं तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर ही विकसित झारखंड का निर्माण संभव है। पूर्व जिला परिषद सदस्य सृष्टिधर रजवार ने उन्हें झारखंडियों का मजबूत स्तंभ बताते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। मौके पर जगन्नाथ रजवार, आलोक कुमार महतो, भागीरथ गोराई, अर्जुन महतो, मथुर शर्मा, नागेश्वर रजवार, बनमाली झा सहित शामिल रहे।
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