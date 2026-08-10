Bokaro News: प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पारित
Bokaro News: प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पारित फोटो - कसमार 03 - बोकारो में बैठक में उपस्थित शिक्षक। कसमार, प्रत
Bokaro News: झारखण्ड प्लस टू शिक्षक संघ, बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को सेक्टर पांच स्थित पुस्तकालय मैदान में सम्पन्न हुई।
बैठक की महत्ता
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने एक स्वर से आदिवासी समाज की उन्नति एवं मान-सम्मान की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं दीं तथा जल, जंगल जमीन एवं जमीर की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर टीजीटी से पीजीटी में आए शिक्षकों के वेतन संरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।
शिक्षकों से अपील
संगठन ने उन सभी शिक्षकों से जिनकी अबतक सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, आह्वान किया कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी-अपनी सेवा पुस्तिका संबंधित अभिलेखों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भिजवाएं ताकि ससमय उनकी सेवा संपुष्टि, सेवा निरंतरता आदि की कार्यवाही पूरी की जा सके। समिति ने सभी सदस्यों से एकजुटता का महत्व समझने की अपील की, ताकि संगठित रहकर कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए समस्याओं का शीघ्र निदान सुनिश्चित किया जाए।
प्रस्ताव पारित
बैठक में वरीय वेतनमान प्राप्ति हेतु सभी योग्यताधारी पीजीटी शिक्षकों को वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्त हो इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार एवं शिक्षा मंत्री से एक स्वर से आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, सचिव डॉ अवनीश कुमार झा, उपाध्यक्ष कौशल कुमार मुखर्जी एवं दीपा पंकज लाटा, संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार, उप संगठन मंत्री मुकेश कुमार यादव, विद्यालय प्रतिनिधि जितेन्द्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
सामान्य प्रश्न
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