Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पारित 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पारित  फोटो - कसमार 03 - बोकारो में बैठक में उपस्थित शिक्षक। कसमार, प्रत

Bokaro News: प्लस टू शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति हेतु प्रस्ताव पारित 

Bokaro News: झारखण्ड प्लस टू शिक्षक संघ, बोकारो जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को सेक्टर पांच स्थित पुस्तकालय मैदान में सम्पन्न हुई।

ये भी पढ़ें:झारखण्ड प्लस 2 शिक्षक संघ की बैठक में वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्ति का प्रस्ताव पारित

बैठक की महत्ता

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस बैठक में कार्यकारिणी समिति ने एक स्वर से आदिवासी समाज की उन्नति एवं मान-सम्मान की कामना करते हुए उनको शुभकामनाएं दीं तथा जल, जंगल जमीन एवं जमीर की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर टीजीटी से पीजीटी में आए शिक्षकों के वेतन संरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने मनाया आदिवासी दिवस

शिक्षकों से अपील

संगठन ने उन सभी शिक्षकों से जिनकी अबतक सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, आह्वान किया कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी-अपनी सेवा पुस्तिका संबंधित अभिलेखों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय भिजवाएं ताकि ससमय उनकी सेवा संपुष्टि, सेवा निरंतरता आदि की कार्यवाही पूरी की जा सके। समिति ने सभी सदस्यों से एकजुटता का महत्व समझने की अपील की, ताकि संगठित रहकर कुशल नेतृत्व प्रदान करते हुए समस्याओं का शीघ्र निदान सुनिश्चित किया जाए।

प्रस्ताव पारित

बैठक में वरीय वेतनमान प्राप्ति हेतु सभी योग्यताधारी पीजीटी शिक्षकों को वरीय वेतनमान शीघ्र प्राप्त हो इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार एवं शिक्षा मंत्री से एक स्वर से आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, सचिव डॉ अवनीश कुमार झा, उपाध्यक्ष कौशल कुमार मुखर्जी एवं दीपा पंकज लाटा, संगठन मंत्री ब्रजेश कुमार, उप संगठन मंत्री मुकेश कुमार यादव, विद्यालय प्रतिनिधि जितेन्द्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बैठक कब सम्पन्न हुई?
बैठक रविवार को सम्पन्न हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Bokaro Latest News Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।