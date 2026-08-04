Bokaro News: झारखंड पेंशनर कल्याण समाज ने लिखा पत्र
Bokaro News: झारखंड के तेनुघाट में पेंशनर कल्याण समाज के अध्यक्ष इंदेश्वरी चौबे ने सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 1981 से 1986 तक के नलकूप खलासी उपेंद्र मांझी की सामान्य भविष्य निधि का भुगतान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक पत्राचार से विभाग पर ब्याज का बोझ बढ़ रहा है।
Bokaro News: तेनुघाट। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को झारखंड पेंशनर कल्याण समाज तेनुघाट के अध्यक्ष इंदेश्वरी चौबे ने पत्र प्रेषित किया है। बताया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्यभारित स्थापना में कार्यरत उपेंद्र मांझी नलकूप खलासी के मासिक वेतन से सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के रूप में वर्ष 1981 से 1986 तक काटी गई राशि का भुगतान करने के बजाय टालमटोल की नीति अपनाकर अनावश्यक पत्राचार कर ब्याज की राशि का बोझ विभाग पर डाला जा रहा है। श्री मांझी 31 दिसंबर 2020 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में मंत्री से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए यथाशीघ्र अदयतन ब्याज सहित भुगतान करना की दिशा में कार्रवाई कराएं, अन्यथा बाध्य होकर भुगतान हेतु न्यायालय की शरण लेना पड़ेगा।
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