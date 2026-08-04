Bokaro News: दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो ने दी श्रद्धांजलि

Bokaro News: बोकारो। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने स्व. शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और सेवा कार्यक्रम आयोजित किए। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई और गरीबों के बीच फल बांटे गए। झामुमो नेताओं ने गुरुजी की संघर्ष और विचारधारा की प्रशंसा की।

Bokaro News: बोकारो। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) बोकारो जिला एवं महानगर इकाई की ओर से पद्म भूषण एवं ‘दिशोम गुरु’ स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभा और सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद बच्चों के बीच कॉपी, पेन एवं अन्य शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया, वहीं गरीबों के बीच फल बांटकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

श्रद्धांजलि सभा में विचार श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माता, पितामह और आदिवासी-मूलवासी समाज की आवाज रहे दिशोम गुरु भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संघर्ष, त्याग और विचार हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने झारखंड की पहचान और अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, जिसे राज्य की जनता कभी नहीं भूल सकती।

गुरुजी की विचारधारा झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनके सपनों के झारखंड को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का सपना था कि राज्य का हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जिए, हर हाथ को काम मिले और विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय सदस्य संतोष रजवार, बीके चौधरी, जय नारायण महतो, हीरालाल मांझी, अशोक मुर्मू, इकबाल अहमद, विजय रजवार, जिला सचिव मुकेश महतो सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गुरुजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।