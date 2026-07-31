Bokaro News: सरकार का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना:योगेंद्र
Bokaro News: पेटरवार फोटो 03 ग्रामीणों की समस्या सुनते मंत्री योगेंद्र पेटरवार, प्रतिनिधि। सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कैबिनेट
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को अपने आवास पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान गोमिया, पेटरवार और कसमार प्रखंड के विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे। मंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है और किसी भी व्यक्ति की समस्या का शीघ्र समाधान प्राथमिकता है।
मंत्री ने भरोसा दिलाया कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
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