Bokaro News: विस्थापितों और स्थानीय ग्रामीणों के हक को लेकर बनी रणनीति
Bokaro News: गोमिया के स्वांग हवाई अड्डा स्थित रेस्ट हाउस में विस्थापितों एवं स्थानीय ग्रामीणों की बैठक हुई। विधायक प्रतिनिधि अमित पासवान ने नये स्वांग वाशरी के निर्माण में ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा की बात कही। 75 प्रतिशत रोजगार एवं मूलभूत सुविधाओं की मांग की गई। तीन दिन बाद फिर बैठक होगी, जिसमें मांग पत्र सौंपा जाएगा।
Bokaro News: गोमिया के स्वांग हवाई अड्डा स्थित रेस्ट हाउस में मंगलवार को झामुमो बोकारो जिला उपसचिव सह विधायक प्रतिनिधि अमित पासवान के नेतृत्व में विस्थापितों एवं स्थानीय ग्रामीणों की बैठक की गई। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में विस्थापित और स्थानीय लोग शामिल हुए।
नये स्वांग वाशरी के निर्माण
नये स्वांग वाशरी के निर्माण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया कि नये स्वांग वाशरी के निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में स्थानीय ग्रामीणों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मांग की गई कि नियमानुसार 75 प्रतिशत रोजगार तथा विस्थापित गांव में मूलभूत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। स्वांग लोकल सेल से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया।
स्थानीय लोगों की भागीदारी
वक्ताओं ने कहा कि लोकल सेल के संचालन और उससे मिलने वाले लाभों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। विधायक प्रतिनिधि अमित पासवान ने कहा कि क्षेत्र में संचालित औद्योगिक गतिविधियों और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उचित अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि तीन दिन बाद पुनः स्थानीय लोगों और विस्थापितों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय मांगों को लेकर सीसीएल प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। मुखिया बंटी उरांव, पंसस जनकदेव यादव, ललन केवट, पिंटू पासवान, चंदन पासवान, प्रमोद पासवान, विक्की गंझू, जितेंद्र चौहान, कोपेश्वर यादव, गोविंद रविदास, नरेश प्रजापति, राजकुमार दास, अब्दुल सत्तार, मंजूर इलाही, लक्ष्मण कुमार, चंद्रशेखर पासवान, सोनू स्वर्णकार, मुरली चौहान, अशोक पासवान, मनोज यादव, सूरज प्रसाद आदि थे।
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