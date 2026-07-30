Bokaro News: जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की आमसभा संपन्न, निर्वाचन अधिकारियों का चयन
Bokaro News: जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की आमसभा संपन्न, निर्वाचन अधिकारियों का चयनजैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की आमसभा संपन्न, निर्वाचन अधिकारियों का चयनजैनामोड़ चैंबर
Bokaro News: जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का तीन वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद गुरुवार को मारवाड़ी धर्मशाला में आमसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष संजय सिंह ने की, जबकि संचालन रामपति पांडेय ने किया। बैठक में चैंबर के आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय सिंह ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने व्यापारियों के लिए भयमुक्त वातावरण में कारोबार सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि बाजार में रंगदारी, गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन के सहयोग से सख्ती से कार्रवाई कराई गई।
साथ ही व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कई मुद्दों का निराकरण कराया गया। आमसभा के दौरान सर्वसम्मति से तीन निर्वाचन अधिकारियों का चयन किया गया। इसमें सतीश जैन, बी.एन. मिश्रा और डॉ. पी.के. सिंह के नामों की घोषणा की गई। बैठक में कविशरण बरनवाल, नवीन गर्ग, सर्वेश्वर साहू, रंजीत महतो, सुरेश कुमार, दिनेश बरनवाल, अशोक कुमार, अकबर अंसारी, बिलास बरनवाल, किष्टो भगत, महेंद्र कुमार और धीरेंद्र गोस्वामी समेत सैकड़ों सदस्यों ने भाग लिया तथा अपने विचार रखे।
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